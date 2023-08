Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand, Einbrüche; Handfester Streit; Tuning-Kontrollen

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Ein schwerverletzter Autofahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der L384 ereignet hat. Eine 55-jährige Audi-Lenkerin fuhr gegen 22.40 Uhr von der Julius-Kemmler-Straße in Richtung B28. An der Kreuzung zur Landesstraße übersah sie nach ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen einen 29-jährigen Lenker eines BMW, der die Straße in Richtung Ohmenhausen befuhr. Es kam zur Kollision, wobei sich der BMW-Fahrer schwere Verletzungen zuzog und im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden an den Pkw wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. (jp)

Reutlingen (RT): Einbruch in Gaststätte

Auf Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte in der Eisenbahnstraße eingebrochen ist. Gegen 4.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und hebelte im Anschluss eine Tür in den Schankraum auf, den er nachfolgend durchsuchte. Das Aufbrechen eines Automaten missglückte ihm in der Folge, sodass er nach jetzigen Erkenntnissen ohne Diebesgut unerkannt von Dannen zog. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Reutlingen (RT): Fahrzeugbrand

Ein Brand eines älteren Pkw hat am Freitagmorgen die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 4.40 Uhr meldete ein Passant der Rettungsleitstelle ein brennendes Auto in der Rommelsbacher Straße im Stadtteil Orschel-Hagen. Der in Vollbrand stehende Fiat wurde daraufhin von der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. (jp)

Bad Urach (RT): Gegen Steinmauer geschleudert

Ersten Erkenntnissen zufolge ohne Verletzungen haben die Insassen eines VW Golf am Donnerstagvormittag eine heftige Kollision mit einer Steinmauer überstanden. Die 29-jährige Fahrerin des Wagens verlor kurz nach 10.30 Uhr auf der Ulmer Steige (B 28) von Hengen herkommend in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, worauf dieses nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die angrenzende Steinmauer schleuderte. Der VW, an dem sich der Schaden auf etwa 10.000 Euro belaufen dürfte, war anschließend nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. (mr)

Metzingen (RT): Rotlicht missachtet

Nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund der Missachtung des Rotlichts ist es am Donnerstagmittag zur Kollision zwischen einer Motorradfahrerin und einem Auto gekommen. Kurz vor 12.30 Uhr war eine 23 Jahre alte Frau mit einer Ducati auf der Eichenbergstraße (K 6714) stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Abfahrt der B 28 fuhr sie offenbar über die Rot zeigende Ampel, worauf sie mit dem von rechts einbiegenden BMW eines 64-Jährigen zusammenstieß. Dabei erlitt die junge Frau ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte mit schätzungsweise 4.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Pfullingen (RT): Rechts vor Links missachtet

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links hat am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf dem Feldweg in der Verlängerung der Talackerstraße geführt. Ein 57-Jähriger war gegen 8.30 Uhr mit seinem VW von der Talackerstraße kommend auf dem Feldweg in Richtung Waldkindergarten unterwegs. Vermutlich auch aufgrund einer höheren Hecke übersah er an der Einmündung einen von rechts aus Richtung Bützen kommenden Mountainbiker. Bei der nachfolgenden Kollision erlitt der 51 Jahre alter Radler nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens lehnte er ab. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Ostfildern-Ruit (ES): Verunglückter Fahrradfahrer verstorben - Nachtrag zur Pressemeldung vom 21.07.2023/11.42 Uhr

Der 39 Jahre alte Fahrradfahrer, der bei einem Verkehrsunfall am 20.07.2023, gegen 18.25 Uhr, auf dem Feldweg Rossert, zwischen Ruit und Scharnhausen lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Donnerstagabend im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben. (cw)

Plochingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte im Filsweg ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 23.45 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zur Gaststätte. Dort durchwühlte er nachfolgend im Gastraum und im Büro alle Schränke und Schubladen auf der Suche nach Stehlenswertem. Zudem wuchtete er mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten auf und plünderte ihn aus. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Baltmannsweiler (ES): Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 90-jähriger Mercedes-Lenker gegen 18.20 Uhr von einem Supermarkt herkommend nach links in die Schorndorfer Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines aus dieser Richtung kommenden Radfahrers im Alter von 36 Jahren. Dieser wurde bei der anschließenden Kollision mit dem Pkw sowie dem Sturz auf die Fahrbahn schwer verletzt. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 3.500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Schorndorfer Straße zeitweise voll gesperrt werden. (mr)

Filderstadt (ES): In Firma eingebrochen

Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am frühen Freitagmorgen in die Heinrich-Hertz-Straße im Stadtteil Plattenhardt ausgerückt. Ein Zeuge hatte gegen 1.55 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er durch einen Bewegungssensor im Gebäude alarmiert worden war. Im Zuge der Umstellung und Überprüfung des Gebäudes wurde ein aufgebrochenes Fenster festgestellt. Der unbekannte Täter war bereits geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Nach jetzigen Erkenntnissen war der Einbrecher über das zuvor aufgehebelte Fenster in die Firma eingestiegen und hatte Büroräume durchwühlt. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde nichts aus den Räumlichkeiten entwendet. Der von ihm hinterlassene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in der Alte Landstraße sind in der Nacht zum Freitag die Einsatzkräfte ausgerückt. Kurz nach zwei Uhr war es dort nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen zwei Bewohnern um Alter von 27 und 42 Jahren zu Streitigkeiten gekommen. Dabei soll einer der Männer Pfefferspray versprüht haben. Der Ältere musste aufgrund von Augenreizungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein mutmaßlich verwendetes Tierabwehrspray wurde vor Ort aufgefunden und sichergestellt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Hechingen (ZAK): Viele Verstöße bei Tuning-Kontrolle der Verkehrspolizei

Mit mehreren Verstößen und bekannten Gesichtern hatte es die Verkehrspolizei im Rahmen einer Tuning-Kontrollstelle am Donnerstagnachmittag in Hechingen zu tun. Die Verkehrsspezialisten aus Balingen und Tübingen überprüften dabei zwischen 14 Uhr und 18 Uhr zusammen mit einem Fortbildungslehrgang der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks rund 20 Fahrzeuge gezielt auf unzulässige technische Veränderungen. Dass sich die Vorauswahl der vom Stadtgebiet und von der B 27 in die Kontrollstelle gelotsten Pkw als richtig erwies, zeigte sich bei den anschließenden Überprüfungen. Allein an 14 Autos war aufgrund des Zustandes bzw. der Umbauten die Betriebserlaubnis erloschen. Das Fahrzeug eines 59 Jahre alten Mannes war deutlich zu tief gelegt worden und eine Felge so beschädigt, dass mit einem Verlust des Reifens zu rechnen war. Nach der Untersagung der Weiterfahrt endete das Auto fürs Erste in einer Werkstatt. Durch Veränderungen an der Abgasanlage war der Mercedes-AMG eines 37-Jährigen derart zu laut, dass dieser vor der Weiterfahrt den Mangel noch vor Ort beseitigen musste. Auch am Auto eines 21-Jährigen, den die Beamten innerhalb von nur zwei Wochen zum wiederholten Male beanstanden mussten, stellten die Beamten unter anderem unzulässigen Lärm aus der Abgasanlage fest. Da der Wagen dieselben Mängel wie bei der vorausgegangenen Kontrolle aufwies, wurde er sichergestellt. Auf ein bekanntes Gesicht trafen die Einsatzkräfte dann auch bei der Überprüfung eines weiteren Autofahrers. Wie vor einigen Tagen zeigte der Mann Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung, weshalb seine Fahrt erneut mit der Entnahme einer Blutprobe endete. Wohl für immer endete gar die Lebensdauer des Vehikels eines 37-Jährigen. Der Unterboden des Wagens war so stark verrostet, dass im Beifahrerraum ein faustgroßes Loch entstanden war. Aus mehreren undichten Stellen tropfte Öl und die Beleuchtung war derart mangelhaft, dass dies eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer zur Folge hatte. Der einsichtige Fahrer führte das Auto nach der Vorführung bei einer Prüforganisation sogleich der Verschrottung zu. Die Betroffenen müssen nun mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Hechingen (ZAK): Bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Hechingen erlitten. Ein 50-Jähriger war gegen 15.15 Uhr mit einem Mercedes-Benz Citan rückwärts von einem Firmengelände herkommend auf die Straße Lotzenäcker eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit der Mercedes-Benz A-Klasse eines 31 Jahre alten Mannes. Dieser verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Die A-Klasse war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell