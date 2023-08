POL-RT: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Reutlingen

Esslingen (ES): Pedelec-Fahrerin übersehen

Weil er von der Sonne geblendet wurde, hat ein 49-Jähriger am Dienstagabend an der Kreuzung Behrstraße / Neckarstraße eine Fahrradfahrerin übersehen. Der Mann war gegen 18.50 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Neckarstraße in Richtung Köngen unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus weiter in die abknickende Vorfahrtstraße einfahren. Dabei übersah er die 22 Jahre alte Radlerin, die sich mit ihrem Pedelec von der Behrstraße kommend bereits im Kreuzungsbereich befand. Bei der nachfolgenden Kollision wurde die Radfahrerin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der B27 an der Einmündung zur L385 ereignet hat. Ein 44-Jähriger war gegen 10.20 Uhr mit seinem Sattelzug Scania auf der Bundesstraße von Bad Sebastiansweiler kommend unterwegs. An der Ampel am Ortseingang von Ofterdingen erkannte er zu spät, dass eine vorausfahrende 28-Jährige mit ihrem Kia Picanto bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und rutschte auf der regennassen Fahrbahn mit seinem Lkw ins Heck des Kia. Während ein im Kleinwagen mitfahrendes, acht Monate altes Kind und der Lkw-Fahrer unverletzt blieben, wurde die Kia-Fahrerin leicht verletzt. Sie konnte aber nachfolgend selbst einen Arzt aufsuchen, sodass ein Rettungswagen nicht erforderlich war. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die fahrbereit blieben, wird auf insgesamt etwa 4.500 Euro geschätzt. (cw)

