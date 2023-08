Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bei Kontrolle in gestohlenem Pkw geflüchtet (Geislingen an der Steige - Lkrs. Göppingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Nach der Flucht vor der Polizei in einem gestohlenen Pkw hat die Polizei am Dienstagnachmittag (01.08.2023) einen 25-Jährigen aus Eislingen an der Fils als Tatverdächtigen ermittelt.

Bereits am Sonntag war in Geislingen ein Renault Twingo entwendet worden. Nachdem Zeugen das gestohlene Fahrzeug am Montagabend, gegen 22.45 Uhr, in einer Straße entdeckt und die Polizei alarmiert hatten, überprüften Beamte des Polizeireviers Geislingen das Fahrzeug, worauf der zunächst unbekannte Fahrer den Motor startete und flüchtete. Dabei soll er auf einen Polizeibeamten zugefahren sein, der in diesem Zusammenhang von seiner Schusswaffe Gebrauch machte. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt und konnte seine Flucht fortsetzen. Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers verliefen zunächst erfolglos. Die weiteren Ermittlungen führten auf die Spur des 25-Jährigen. Das Fluchtfahrzeug wurde ebenfalls in Eislingen aufgefunden und sichergestellt.

Die Ermittlungen zu den Straftaten des 25-Jährigen und den Umständen des polizeilichen Schusswaffengebrauchs werden von der Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizeidirektion Esslingen geführt und dauern zur Stunde noch an. (ak)

