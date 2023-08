Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Exhibitionist aufgetreten; Vermisstensuche; Brände; Mit Pfefferspray gesprüht

In Bürogebäude eingebrochen

In ein Bürogebäude in der Albstraße ist ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Einbrecher gegen ein Uhr eine Glasscheibe zerstört haben und ins Gebäude eingedrungen sein. Vermutlich verletzte er sich dabei und flüchtete. Soweit bislang bekannt ist, wurde nichts gestohlen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bad Urach (RT): Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos hat sich am Montagvormittag auf der Ulmer Straße ereignet. Kurz vor elf Uhr fuhr eine 78 Jahre alte Frau mit ihrer Mercedes A-Klasse auf die an einer Rot zeigenden Ampel stehende Mercedes B-Klasse eines 86-Jährigen auf. Diese wurde dadurch noch auf einen Citroen aufgeschoben. Beim Unfall verletzte sich die 78-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden auf etwa 16.000 Euro belaufen. Zum Abbinden von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr ausgerückt. (mr)

Pfullingen (RT): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Montagvormittag in Pfullingen einer Frau gegenüber unsittlich gezeigt. Die 55-Jährige befuhr gegen 11.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg in Verlängerung der Bollstraße in Richtung Alter Bahnhof von der Arbachstraße herkommend. Hierbei kam der Radlerin ein Mann entgegen, der ihr beim Vorbeifahren sein entblößtes, erigiertes Glied zeigte. Der Unbekannte ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 165 cm groß und von kräftiger Statur. Der Mann hat schwarze, kurze Haare und führte einen kleineren, schwarzen Hund mit sich. Zur Bekleidung ist bekannt, dass er eine kurze, helle Sporthose anhatte. Hinweise werden an das Polizeirevier Pfullingen unter Telefon 07121/9918-0 erbeten. (ms)

Esslingen (ES): Einbruch in Wohnung

Über ein wohl gekipptes Fenster ist ein Einbrecher in den vergangenen Tagen in eine Wohnung im Hellerweg gelangt. In der Zeit zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, drang der Täter in die Räume ein und suchte dort nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete er unter anderem eine Spielekonsole sowie Schmuck. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (mr)

Hochdorf (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Kirchstraße ist im Laufe des Montags eingebrochen worden. Zwischen 8.45 Uhr und 12.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu der Wohnung und entwendete daraus Schmuck. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (rn)

Bempflingen (ES): Vermisste gefunden

Zahlreiche Streifenwagen, das THW, Suchhunde von Rettungsdienst und Polizei, Polizeireiter, eine Drohne sowie ein Polizeihubschrauber haben ab Sonntagabend nach einer vermissten Seniorin gesucht. Die an Demenz erkrankte Frau hatte zuvor ihre Wohnung verlassen und war anschließend nicht mehr zurückgekehrt. Mit zahlreichen Einsatz- und Rettungskräften wurde unmittelbar nach der Vermisstenanzeige nach ihr gesucht. Die Suchmaßnahmen wurden auch am Montag fortgesetzt. Im Zuge des Einsatzes ergab sich der Hinweis, dass sich die Vermisste im Landkreis Calw aufhalten könnte. Dort konnte sie wohlbehalten von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Pforzheim angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen wurden in der Folge beendet. (rn)

Ostfildern (ES): Verkehrsunfall in Ruit

In Ruit ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Gegen 18.15 Uhr war eine 53-jährige Radfahrerin auf der Schönbuchstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs, als sie aufgrund eines mit dem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße fahrenden Kindes eine Vollbremsung einleitete. Dabei stürzte die Frau zu Boden. Auch das Kind kam zu Fall. Während das Kind augenscheinlich ohne Blessuren blieb, wurde die Radlerin beim Sturz verletzt und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zu einer Kollision zwischen den Personen war es nicht gekommen. (mr)

Wendlingen (ES): Pkw contra Pedelec

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Pedelecfahrer hat sich am Montagvormittag auf der Straße Neckarwasen ereignet. Ein 37-jähriger Fahrer eines Ford fuhr gegen 11.15 Uhr vom Fahrbahnrand in die Straße ein und kollidierte hierbei mit einem aus Richtung Wendlingen heranfahrenden 67-jährigen Pedelecfahrer. Hierdurch kam der 67-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Im Anschluss wurde er durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 600 Euro geschätzt. (jp)

Neuhausen (ES): Brand von Gesangsbüchern

Ein Brand in einer Kapelle in der Bahnhofstraße hat am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei geführt. Gegen 16 Uhr bemerkte ein 78-jähriger Passant einen aus der Kapelle flüchtenden Jugendlichen. Hierauf stellte der Senior im Eingangsbereich brennende Gesangsbücher fest und löschte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein tatverdächtiger 14-Jähriger ermittelt. Durch den kurzzeitigen Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Feuerwehr befand sich mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Ob der Brand mit bereits am 24.07.2023 an gleicher Örtlichkeit stattgefundenen Zündeleien in Verbindung steht, ermittelt nun das Polizeirevier Filderstadt. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der Maßnahmen seinen Eltern übergeben. (jp)

Kirchheim/Teck (ES): Brand eines Motorrollers

Zum Brand eines Motorrollers sind die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, in die Straße Beim Südbahnhof ausgerückt. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand zum Glück schnell löschen, sodass außer dem Roller nur die Blechrückwand einer angrenzenden Firma beschädigt wurde. Wie sich bei den nachfolgenden polizeilichen Ermittlungen herausstellte, war der Roller zuvor an einem Wohngebäude in der Dettinger Straße ungesichert abgestellt gewesen und dort gestohlen worden. Beim Versuch das Fahrzeuge ein paar Meter weiter kurzzuschließen dürfte es zu einem Kurzschluss in der Elektrik gekommen sein, durch welchen der Roller in Brand geriet. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dußlingen (TÜ): Mit Pfefferspray gesprüht (Zeugenaufruf)

Zeugen und Hinweise zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten am späten Montagabend in der Gartenstraße sucht das Polizeirevier Tübingen. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 36-Jähriger gegen Mitternacht zu Fuß in der Hechinger Straße unterwegs, als er eine noch unbekannte, junge Frau bemerkte, die verängstigt wirkte, an der dortigen Bushaltestelle saß und von einer Gruppe von vier Jugendlichen belästigt wurde. Er stellte sich zwischen die junge Frau und dem Quartett und sprach den Rädelsführer an, als er aus der Gruppe heraus unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen, geschlagen und getreten wurde. Um den Angriffen zu entgehen ergriff er die Flucht, wobei er weiter mit Pfefferspray attackiert wurde. Durch den Angriff wurde der 36-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß, wobei sie Reizgas versprühten, welches auch die eingesetzten Polizeibeamte traf. Ernsthaft verletzt wurde aber niemand. Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger angetroffen werden, der zunächst flüchtete, aber nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden konnte. Nach einer ambulanten Behandlung seiner durch das Pfefferspray gereizten Augen und der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu seinen Komplizen dauern an. Das Polizeirevier Tübingen sucht unter der Telefonnummer 07071/972-8660 nach Hinweisen und bittet insbesondere die junge Frau, die an der Bushaltestelle gewartet hatte, sich zu melden. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Gegen Hauswand geprallt

Auf etwa 30.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 18-Jähriger am frühen Dienstagmorgen in der Bebenhauser Straße verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen drei Uhr mit seinem BMW Mini auf der Bebenhauser Straße in Richtung Badgasse unterwegs, als seinen Angaben zufolge ein Fuchs die Fahrbahn querte. Beim Versuch dem Tier auszuweichen, lenkte er seinen Wagen zu weit nach rechts und krachte dort gegen die Hauswand. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Mini nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

Nehren (TÜ): Kollision unter Radfahrenden

Zwei Radfahrende sind bei einer Kollision am Montagabend verletzt worden. Gegen 18.20 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Mann mit einem Pedelec den neben der Bahnhofstraße verlaufenden Radweg in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe einer Gaststätte geriet er wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach links und stieß mit einer entgegenkommenden, 13-jährigen Radlerin zusammen. Beide Personen stürzten daraufhin zu Boden und wurden in der Folge vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der 54-Jährige schwere und das Kind leichte Verletzungen erlitten. (mr)

Balingen (ZAK): Auf Zebrastreifen angefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen zu einem nachträglich gemeldeten Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Montag in Dürrwangen ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge überquerte ein 17-Jähriger gegen Mitternacht den Fußgängerüberweg im Bereich Balinger Straße / Buhrenstraße und schob dabei sein Fahrrad. Als der Jugendliche den Gehweg annähernd erreicht hatte, wurde das Hinterrad von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst, worauf der 17-Jährige zu Boden geworfen und leicht verletzt wurde. Das Auto, bei dem es sich um einen dunklen Audi handeln könnte, fuhr weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Fahrer bzw. dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (mr)

