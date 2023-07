Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfall, Motorroller gestohlen

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fenster aufgehebelt

Ein Firmengebäude im Fasanenweg in Leinfelden ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Täter drang in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, sieben Uhr, über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein und suchte nach Wertgegenständen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Nürtingen (ES): Lagerräume aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Eine Vielzahl an Baumaschinen und eine große Menge Elektrokabel im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag von einer Baustelle im Bodelschwinghweg gestohlen. Zwischen 17.15 Uhr und 6.30 Uhr drangen die Diebe in das Baustellengelände ein, brachen mehrere Stahltüren mit brachialer Gewalt und vermutlich unter Zuhilfenahme von hydraulischem Gerät auf und ließen die Gegenstände mitgehen. Zum Abtransport des in Summe etwa 1,5 Tonnen schweren Elektrokabels dürfte ein Fahrzeug oder ein Anhänger benutzt worden sein, weshalb das Polizeirevier Nürtingen auf Hinweise von Zeugen hofft, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (jp)

Kirchheim (ES): Einbruch in Keller

In die Kellerräume eines Mehrparteienhauses in der Freiwaldaustraße ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Über eine Eingangstür verschafften sich die unbekannten Einbrecher zwischen 23 Uhr und 8.30 Uhr gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Aus den Abstellräumen stahlen sie Nahrungsmittel sowie elektronische Gegenstände im Wert von knapp 1.000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (jp)

Mössingen (TÜ): Bei Kollision mit Linienbus schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Bästenhardt erlitten. Gegen zehn Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit einem Linienbus die Birkenstraße stadtauswärts. Im Bereich der Einmündung der Eschenstraße kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden und bevorrechtigten Motorrollerfahrer im Alter von 76 Jahren. Der Senior stürzte nach dem Zusammenstoß mit der rechten Fahrzeugseite des Busses zu Boden. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf circa 3.200 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Eine metallic-blaue Vespa ET2 ist am Montag in Weiler in die Hände eines Kriminellen gefallen. Der Motorroller wurde in der Zeit zwischen ein Uhr und neun Uhr in der Rammertstraße gestohlen, wo er mittels Lenkerschloss gesichert am Straßenrand abgestellt worden war. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07472/9801-0 um Hinweise zum Verbleib des Zweirads. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell