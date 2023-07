Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Tiefgarage (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Brand in Tiefgarage

Hoher Sachschaden ist beim Brand in einer Tiefgarage am Sonntagabend in Esslingen-Zell entstanden. Kurz vor 22.30 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage in der Hauptstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte rauchte es stark und die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften schnell vor Ort war, stellte einen brennenden Pkw in der Tiefgarage fest. Durch das Feuer wurden zwei Fahrzeuge komplett und zwei weitere Fahrzeuge teilweise beschädigt. Es handelte sich allesamt um ältere Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro entstand. Der Gebäudeschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte jedoch ersten Schätzungen zufolge über 100.000 Euro betragen. Die Statik des Gebäudes war nach ersten Erkenntnissen nicht beeinträchtigt. Während der Löscharbeiten wurden ca. 40 Bewohner zeitweise evakuiert, sie konnten alle nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vorsorglich am Brandort. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf einen möglicherweise nicht korrekt abgestellten Holzkohlegrill hindeuten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell