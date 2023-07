Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand eines Firmengebäudes (Walddorfhäslach)

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Brand eines Firmengebäudes

Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Firmengebäudebrandes am Samstagnachmittag im Industriegebiet von Walddorfhäslach. Mehrere Notrufe gingen bei den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei ab 14.15 Uhr ein. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand eine ca. 20 auf 40 Meter große Lagerhalle lichterloh in Flammen und schwarzer Rauch stieg weithin sichtbar empor. Die Feuerwehr, die mit 28 Fahrzeugen und 130 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen auf ein direkt benachbartes Gebäude verhindern. Zwei Berechtigte waren während des Brandausbruchs bei Arbeiten in der Halle beschäftigt, einer wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst, der mit zwölf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, in eine Klinik eingeliefert. Im Rahmen der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Bereich großräumig abgesperrt und der Verkehr teilweise umgeleitet, was zu entsprechenden Behinderungen führte. Am abgebrannten Gebäude, in dem verschiedene Firmenlastwagen und Arbeitsmaterialien gelagert waren, entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von mindestens einer Million Euro. Ein Polizeihubschrauber war zu Dokumentationszwecken ebenfalls im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache, die bislang unklar ist, aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell