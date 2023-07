Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Container aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag auf der Straße Haid ereignet hat. Eine 73-Jährige war gegen 12.20 Uhr mit ihrem Mercedes in Richtung Engstingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 70-Jährige aufgrund eines Abbiegevorgangs abbremsen musste und krachte in das Heck ihres Skoda. Die Skodafahrerin wurde nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und konnte jedoch nach medizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. Beide Autos waren in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 10.000 Euro geschätzt. (jp)

Kirchheim (ES): Auffahrunfall auf B297

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B297 verletzt worden. Eine 24-Jährige war kurz vor 16.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Bundesstraße von Schlierbach kommend in Richtung Kirchheim unterwegs. An einer Ampel im Bereich des Ortseingangs fuhr sie auf die Mercedes C-Klasse eines 47-Jährigen auf. Diese wurde daraufhin noch auf den Mercedes CLK eines 57 Jahre alten Mannes aufgeschoben. Eine hinter dem Fiesta fahrende 21-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Peugeot 206 auf den Ford auf. Sowohl die Ford-Lenkerin als auch ihre 25 Jahre alte Beifahrerin und der 47-Jährige wurden dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 25-Jährige zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der Ford und die C-Klasse mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. (rn)

Mössingen (TÜ): Container aufgebrochen

Mehrere Container auf einer Baustelle im Heerweg sind von Donnerstag auf Freitag aufgebrochen worden. Zwischen 18 Uhr und 6.40 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu fünf Baucontainern und entwendete daraus Werkzeug und Elektrogeräte von noch unbekanntem Wert. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell