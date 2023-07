Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Handfeste Auseinandersetzung; Tödlicher Bahnunfall

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Radlerin angefahren

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag angefahren und zu Fall gebracht worden. Der 57 Jahre alte Lenker eines Mercedes war kurz nach 16.30 Uhr auf der Karl-Pfaff-Straße unterwegs und wollte in die vorfahrtsberechtigte Stuttgarter Straße einfahren. Dabei touchierte er eine 36-jährige Radlerin, die den Schutzstreifen der Stuttgarter Straße entlangfuhr. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden und wurde dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in eine Klinik. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einige hundert Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Handfeste Auseinandersetzung

Zwischen drei Personen ist es am Donnerstagnachmittag in der Bismarckstraße aus noch unbekannter Ursache zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Gegen 17.45 Uhr bemerkte ein Zeuge, wie ein Duo auf eine am Boden sitzende Person einschlug und offenbar versuchte, deren Rucksack zu entreißen. Bei den Schlägen soll auch ein Hammer verwendet worden sein. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten flüchteten alle drei Personen in unterschiedliche Richtungen. Sie konnten im Zuge der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu den Beteiligten sowie den Hintergründen der Tat aufgenommen. (mr)

Lichtenwald (ES): Alleinbeteiligt gestürzt

Augenscheinlich unverletzt geblieben ist eine 18-jährige Kleinkraftrad-Lenkerin bei einem Sturz am Donnerstagmittag. Gegen 12.25 Uhr war die Heranwachsende mit ihrer Honda auf der Schorndorfer Straße von Hegenlohe herkommend in Richtung Reichenbach unterwegs, als sie ins Schleudern geriet und zu Fall kam. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Am Zweirad war ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. (mr)

Tübingen (TÜ): Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein Verkehrsunfall auf der B 27, im Bereich des Hechinger Ecks, hat am Donnerstagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen geführt. Kurz nach 15 Uhr befuhr ein 32 Jahre alter Mann mit einem Opel die Bundesstraße von Mössingen herkommend und wollte dabei von der Linksabbiegerspur auf den rechten Fahrstreifen wechseln, auf dem mehrere Autos vor der Rot zeigenden Ampel angehalten hatten. Der Opel kollidierte mit der linken, hinteren Seite eines VW, der durch den Aufprall auf einen Audi aufgeschoben wurde. Dieser wiederrum stieß in der Folge gegen einen Toyota. Zwei Insassen des Opel wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Sie blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Insgesamt dürfte der Blechschaden mit circa 23.000 Euro zu Buche schlagen. Der VW sowie der Opel waren nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Zur Fahrbahnreinigung war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Tübingen (TÜ): Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Donnerstagabend am Bahnhof Tübingen ereignet. Ein 58 Jahre alter Mann hatte sich gegen 21.45 Uhr vor einen in Fahrtrichtung Stuttgart fahrenden Zug auf die Gleise begeben. Dabei wurde der Mann von dem Zug erfasst und tödlich verletzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der Zugverkehr musste bis etwa 23.30 Uhr eingestellt werden. (rn)

Burladingen (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Gauselfingen entstanden. Ein 54-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit einem LKW auf der B32 unterwegs und wollte nach links in die Nonnenstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mitsubishi eines 53 Jahre alten Mannes. Verletzt wurde niemand. Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden. (rn)

Albstadt (ZAK): Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos hat sich am Donnerstagnachmittag in Tailfingen ereignet. Gegen 15.40 Uhr war ein 42 Jahre alter Mann mit einem Dacia auf der Goethestraße unterwegs und erkannte offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 28-Jähriger seinen Opel verkehrsbedingt zum Stehen gebracht hatte. Der Dacia krachte ins Heck des Opel und schob diesen noch auf den VW einer 62 Jahre alten Frau auf. Beim Unfall verletzten sich die beiden Männer sowie ein 39-jähriger Mitfahrer im Opel nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 13.500 Euro. Der Dacia musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

