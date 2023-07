Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Motorsägen entwendet; Rollerdieb geschnappt; 17-Jährigen überfallen; Vor Kontrolle geflüchtet; Von Gerüst gestürzt; Brand

Alleinbeteiligt gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat sich eine 68-jährige Radfahrerin bei einem Sturz am Mittwochnachmittag zugezogen. Die Frau war kurz nach 15 Uhr auf der Sickenhäuser Straße unterwegs und kam offenbar aufgrund einer baustellenbedingten Unebenheit alleinbeteiligt zu Fall. Der Rettungsdienst brachte sie nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Metzingen (RT): Zeugen zu Diebstahl gesucht

Nach einem mindestens 180 cm großen und ungefähr 40 Jahre alten, schlanken Mann mit rötlichem Gesicht fahndet derzeit das Polizeirevier Metzingen. Der Gesuchte steht im Verdacht, am Mittwochmittag in der Urbanstraße zwei Motorsägen entwendet zu haben. Nachdem der Mann gegen 13.45 Uhr einer Zeugin im Hof eines Wohngebäudes aufgefallen und angesprochen worden war, wurde festgestellt, dass die Außentür des Kellers offenstand und daraus zwei Stihl-Motorsägen fehlten. Der Tatverdächtige sprach Hochdeutsch und leicht undeutlich. Er war komplett dunkel gekleidet, trug eine Mütze und führte einen großen, dunklen Wanderrucksack mit sich. In diesem könnten die Motorsägen verstaut worden sein. Insgesamt machte der Mann einen ungepflegten Eindruck. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die sonst Hinweise zu seiner Person machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (mr)

Metzingen (RT): Beim Spurwechsel nicht aufgepasst

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von geschätzten 65.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag an der Fahrspurverengung der B28 / B312 bei Metzingen ereignet hat. Ein 80-Jähriger war kurz vor 17 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse von der B28 herkommend auf der B312 unterwegs. Weil sich der Verkehr auf der Fahrspurverengung kurz nach der Brücke der B28 auf der rechten Spur zurückstaute, musste er zunächst im Rückstau warten. Da die linke Spur frei war, entschloss er sich die Fahrspur zu wechseln, übersah dabei jedoch einen von hinten heranfahrenden Toyota Aygo. Dessen 38 Jahre alte Fahrerin hatte keinerlei Chancen mehr zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und nachfolgend auch den linken Leitplanken kam. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall nach derzeitigen Kenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und mehreren Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Dettingen/Erms (RT): Rollerdieb geschnappt

Weil er bei Dunkelheit mit seinem Roller ohne Licht unterwegs war, ist ein 16-Jähriger am späten Mittwochabend einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Die Polizeibeamten waren gegen 23.25 Uhr auf der Karlstraße unterwegs, als ihnen der unbeleuchtete Roller entgegenkam. Als der Fahrer bemerkte, dass der Einsatzwagen wendete versuchte er zunächst zu flüchten, wobei er das Blaulicht und die Anhaltesignale ignorierte. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er wenig später angehalten werden. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war der Roller nicht versichert, das Versicherungskennzeichen war durch übermalen mit Farbe gefälscht und das Fahrzeug hatte er außerdem kurz vorher gestohlen. Der Jugendliche wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten überstellt. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Die Ermittlungen zum Eigentümer des Rollers dauern an. (cw)

Esslingen (ES): Unfall beim Abbiegen

Zur Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrollerfahrer ist es am Mittwochnachmittag in Oberesslingen gekommen. Gegen 14.50 Uhr bog eine 31 Jahre alte Frau mit einem VW von der Fritz-Müller-Straße in die Eberspächerstraße ab und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden 46-Jährigen auf einem Motorroller. Der beim Unfall verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt schätzungsweise 1.800 Euro. (mr)

Kirchheim (ES): Knall aus Kanalisation

Ein Knall aus der Kanalisation hat am Mittwochabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in Ötlingen auf den Plan gerufen. Ein Anwohner aus dem Bodelshofer Weg hatte gegen 20.15 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er das Geräusch und anschließend Rauch aus mehreren Gullydeckeln bemerkt hatte. Vor Ort stießen die Beamten auf zwei Kinder, die zuvor offenbar Benzin in einen Gully gekippt und dieses angezündet hatten. Die beiden Jungs wurden an ihre Eltern übergeben. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausgerückt. Verletzt wurde niemand. Sachschäden waren nicht zu verzeichnen. (rn)

Tübingen (TÜ): Nach Schulfeier ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Nach zwei männlichen Tätern, die einen 17-Jährigen nach einer Schulfeier am Mittwochabend in der Uhlandstraße überfallen haben, fahndet die Kriminalpolizei Tübingen. Die Unbekannten hatte gegen 23.45 Uhr den Jugendlichen angesprochen und in einen Busch gelockt. Nachdem sie ihn zunächst geschlagen und im Anschluss bedroht hatten, zwangen sie ihn zur Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei Tübingen bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise zu den Räubern, von denen einer ein weißes Oberteil und eine schwarze Basecap trug. Der andere unbekannte Täter hatte nach hinten gegelte Haare und trug ein Haarband sowie eine ärmellose Weste. (jp)

Mössingen (TÜ): Rollerfahrer und Sozius leicht verletzt

Ein Rollerfahrer und sein Sozius haben sich bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend in der Lange Straße ereignet hat, leicht verletzt. Der 38-Jährige fuhr gegen 21.20 Uhr mit seinem Roller der Marke Piaggio in Richtung Karl-Jaggy-Straße und kam vermutlich infolge eines Fahrfehlers zusammen mit seinem 12-jährigen Mitfahrer alleinbeteiligt zu Fall. Beide Personen verletzten sich nach derzeitigen Erkenntnissen leicht und wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Am Roller entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Rottenburg (TÜ): Fußgänger angefahren und zu Fall gebracht

Ein Fußgänger ist am Mittwochabend in der Innenstadt von Rottenburg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Gegen 18.10 Uhr war ein 38 Jahre alter BMW-Lenker mit Anhänger in der Stadtlanggasse unterwegs und passierte eine Personengruppe. Dabei wurde ein 15-Jähriger vom Heck des Wagens erfasst, worauf er zu Boden stürzte. In der Folge geriet zudem das Bein des Jugendlichen unter den Anhänger. Der 15-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Der BMW-Lenker, der nach einem kurzen Gespräch und der Erkundigung nach dem Gesundheitszustand des 15-Jährigen weitergefahren war, konnte durch eine anfahrende Besatzung der Verkehrspolizei Tübingen angetroffen werden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. (mr)

Hechingen (ZAK): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Ein Motorrollerfahrer ist am Mittwochnachmittag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen 17.10 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Hechingen in der Haigerlocher Straße einen Rollerfahrer kontrollieren, der zuvor vom Gehweg über einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn gewechselt war. Der zunächst unbekannte Lenker beschleunigte jedoch und ignorierte in der Folge sämtliche Anhaltezeichen der Beamten. Bevor ihm über einen Gehweg die Flucht gelang, missachtete der Rollerfahrer eine rote Ampel sowie die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer. Im Zuge der anschließenden Fahndung konnten der gesuchte Roller sowie der 15-jährige, mutmaßliche Lenker angetroffen werden. Der Jugendliche sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen. (mr)

Straßberg (ZAK): Von Gerüst gestürzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 54-Jähriger am Mittwochabend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Mann war kurz nach 22 Uhr aus noch unklarer Ursache mehrere Meter vom Gerüst eines im Zuge von Renovierungsarbeiten eingerüsteten Hauses in der Ringstraße gestürzt. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte der 54-Jährige von der Baustelle gebracht und nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus geflogen werden. (rn)

Balingen (ZAK): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 41-jährige Radlerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf einem Verbindungsweg zwischen dem Industriegebiet Engstlatt und der B463 erlitten. Die Frau war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung der Bundesstraße unterwegs und überholte den Mercedes eines 63-Jährigen, der nach links in einen dortigen Feldweg abbiegen wollte. Dabei prallte die Radlerin gegen die Seite des Pkw und stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (rn)

Albstadt (ZAK): Brand eines Schaukastens

Ein brennender Informationskasten hat am Mittwochabend für Aufregung im Stadtteil Onstmettingen gesorgt. Gegen 22.40 Uhr waren die Einsatzkräfte ausgerückt, nachdem der Brand an dem Infokasten in der Hahnstraße, der bereits auf eine Hecke übergegriffen hatte, gemeldet worden war. Zwei Anwohner konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (jp)

