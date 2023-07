Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kleinerer Brand; Einbruch; Verkehrsunfälle; Mit Softair-Pistole Kinder verletzt und Polizisten angegriffen

Walddorfhäslach (RT): Küchenrollen in Brand geraten

Zu einem gemeldeten Kellerbrand sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, in die Achalmstraße ausgerückt. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich Küchenrollen offenbar aufgrund einer nahegelegenen Lampe Feuer gefangen hatten. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Esslingen (ES): In Werkstatt eingebrochen (Zeugenaufruf)

In die Werkstatt einer Firma im Stadtteil Weil in der Weilstraße ist ein Unbekannter am Montagabend eingebrochen. Zwischen 16.30 Uhr und 23.50 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Werkstatt, die er nachfolgend durchsuchte und diverses Werkzeug entwendete. In diesem Zusammenhang sind ein silberner Citroen, vermutlich des Typs C8 und ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann aufgefallen. Dieser, mit einem roten Hoodie mit schwarzen Mustern bekleidete Unbekannte, soll gegen 23.45 Uhr am durchschnittenen Zaun zum Firmengelände mehrere rote Hilti-Werkzeugkoffer in den Pkw eingeladen und anschließend weggefahren sein. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Hinweise. (cw)

Frickenhausen (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Sachschaden in Höhe von rund 13.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Hauptstraße entstanden. Ein 29-Jähriger war gegen 21.25 Uhr mit seinem Dacia Logan auf der Hauptstraße aus Richtung Linsenhofen kommend unterwegs. An der Ampelkreuzung mit der Untere Straße hielt er mit seinem Wagen bei Rot an. Als die Ampel eigenen Angaben zufolge auf Grün wechselte, bog er nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Hauptstraße entgegenkommenden Skoda Octavia eines 60-Jährigen. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. (rn)

Nürtingen (ES): Radfahrer zu Fall gebracht

In Zizishausen ist am Dienstagabend ein Radfahrer von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 66 Jahre alter Mann mit einem Opel in den Kreisverkehr Oberboihinger Straße / Weberstraße ein und kollidierte mit einem 50-jährigen Radfahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Der Radler stürzte in der Folge zu Boden und wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Kind bei Unfall schwerverletzt

Ein vierjähriges Mädchen hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Rathaussträßle schwere Verletzungen erlitten. Ein 54-jähriger VW-Lenker fuhr gegen 17.20 Uhr von der Neue Straße aus Richtung Kirchackerstraße kommend in das Rathaussträßle ein. Einige Meter nach der dortigen Kreuzung spielte das Kind am rechten Fahrbahnrand und wurde vom Autofahrer nach derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen wohl übersehen. Durch die Kollision verletzte sich die Vierjährige schwer und wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der VW wurde zur weiteren Spurensicherung abgeschleppt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Tübingen (TÜ): Mit Softair-Pistole Kinder verletzt und Polizisten angegriffen

Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei in Tübingen seit Dienstagmittag gegen einen Jugendlichen und drei Heranwachsende. Den Männern wird zur Last gelegt, gegen 12.30 Uhr in der Hirschauer Straße einen 14-Jährigen und seinen 13-jährigen Freund auf der Straße durch einen Schuss aus einer Softair-Waffe leicht verletzt zu haben. Ein Angehöriger der beiden hatte daraufhin das Polizeirevier Tübingen verständigt. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen konnte in der Folge von den entsandten Beamten vor Ort angetroffen werden. Die äußerst aggressiven Personen beleidigten die eingesetzten Beamten und griffen einen 37-jährigen Beamten tätlich an, sodass sie teilweise zu Boden gebracht und ihnen Handschließen angelegt werden mussten. Sowohl der 15-Jährige als auch der Beamte wurden hierbei leicht verletzt. Der Polizist konnte seinen Dienst fortführen. Die mutmaßlich verwendete Softair-Pistole wurde sichergestellt und die Tatverdächtigen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Männer sehen nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (jp)

