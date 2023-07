Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Einbruchsdelikten in Balingen: Tatverdächtige in Haft - Balingen (ZAK)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 25.07.2023 / 13.54 Uhr

Die beiden 19 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen, die nach zwei Einbruchsdelikten in Balingen am Dienstagmorgen (25.07.2023) vorläufig festgenommen wurden, befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurden die Beschuldigten am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Hechingen der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ gegen die beiden algerischen Staatsangehörigen die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Männer wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

