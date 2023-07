Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Jugendliche sexuell belästigt; Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall; Diebstähle auf Baustellen; Exhibitionist gefasst

Reutlingen (ots)

Jugendliche sexuell belästigt (Zeugenaufruf)

Nach einem circa 175 cm großen und ungefähr 16 bis 19 Jahre alten Täter fahndet derzeit das Polizeirevier Reutlingen. Der junge Mann fuhr am Sonntagabend mit der Buslinie 4 von der Stadtmitte in Richtung Hermann-Ehlers-Straße und stieg gegen 21.10 Uhr an der dortigen Haltestelle aus. Dort belästigte er eine 16-Jährige, die ebenfalls aus dem Bus ausgestiegen war, mit anzüglichen Bemerkungen. Außerdem hielt er die Jugendliche fest und berührte sie unsittlich. Die 16-Jährige riss sich daraufhin los und rannte davon. Der Täter hat braune, kurze Haare und war zur Tatzeit mit einer langen, dunklen Hose und einem weißen Trikot bekleidet. Außerdem trug er eine medaillenähnliche Kette um den Hals. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07121/942-3333. (mr)

Metzingen (RT): Auto überschlagen

Ein Autofahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B28 schwere Verletzungen erlitten. Der 24-jährige VW-Lenker befuhr gegen 15.20 Uhr die Bundesstraße von Reutlingen kommend, als er auf Höhe des Verzögerungsstreifens zur Ausfahrt Metzingen Süd aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug hob mehrfach ab und flog mehrere Meter weit, bis es schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Zuvor hatte ihn die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreien müssen. Der VW war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 2.500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. (jp)

Esslingen (ES): Radfahrer schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 46-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in eine Klinik geflogen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Mann gegen 15.10 Uhr auf einem Fahrrad den Gehweg der L 1192 von Berkheim herkommend. Auf Höhe der Hammerschmiede geriet er aus noch unbekannter Ursache ins Straucheln und stürzte anschließend zu Boden. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass zu seinem Transport in eine Klinik ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste. (mr)

Lenningen (ES): Vorfahrt missachtet

Infolge einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Montagnachmittag in Unterlenningen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Kurz nach 15 Uhr bog ein 77 Jahre alter Mann mit einem VW Golf von der Straße Lindenhof nach rechts auf die Kirchheimer Straße ein. Dabei stieß er mit seinem Wagen mit einem 28-jährigen, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zusammen, der ortsauswärts unterwegs war. Infolge der Kollision stürzten der Biker sowie seine 42 Jahre alte Sozia zu Boden. Sie wurden mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Euro. (mr)

Denkendorf (ES): Im Kreisverkehr zusammengestoßen

Im Kreisverkehr Körschtalstraße / Deizisauer Straße hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Kurz nach 17 Uhr missachtete ein 59-jähriger VW-Lenker die Vorfahrt eines 70 Jahre alten Pedelec-Fahrers, der sich bereits im Kreisel befand. Nach der Kollision stürzte der Senior zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 2.500 Euro. (mr)

Wendlingen (ES): Arbeitsunfall durch Kohlenstoffmonoxidvergiftung

Sieben teilweise schwerverletzte Arbeiter sind die Folgen eines Arbeitsunfalls am Montagnachmittag in einer Firma in der Wertstraße. Die Arbeiter befanden sich gegen 15.30 Uhr für Betonarbeiten in einem Kühlraum in der dortigen Firma. Hierfür wurden mehrere mit Verbrennungsmotoren betriebene Glättmaschinen verwendet. Nachdem die Arbeiter über Beschwerden in Form von Kopfschmerzen und Schwindel klagten, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verständigt. Messungen der Feuerwehr, die sich mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort befand, ergaben stark erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Werte. Einer der Arbeiter wurde daraufhin von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der mit sechs Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort befindliche Rettungsdienst verteilte die übrigen Personen in umliegende Krankenhäuser. Das Firmengebäude konnte durch die Feuerwehr gegen 18 Uhr wieder freigegeben werden. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Reichenbach (ES): Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine Blutprobe musste ein 19 Jahre alter E-Scooter-Fahrer nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag auf der Siegenbergstraße abgeben. Der Heranwachsende befuhr gegen 0.30 Uhr mit seinem E-Scooter die Siegenbergstraße bergaufwärts. Dabei kollidierte er mit zwei geparkten Fahrzeugen und stürzte anschließend zu Boden. Der Rettungsdienst versorgte den Leichtverletzten und brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Fahrers ergeben hatten und ein entsprechender Test einen vorläufigen Wert von über einem Promille lieferte, musste der 19-Jährige dort auch eine Blutprobe abgeben. Zudem stellten die Beamten fest, dass an seinem Roller nicht die erforderlichen Versicherungskennzeichen angebracht waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.500 Euro. (rn)

Plochingen (ES): Radfahrerin gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 50-jährige Radfahrerin bei einem Sturz am Montagnachmittag in der Straße Am Aussichtsturm erlitten. Die Radlerin war gegen 17.15 Uhr auf der Straße unterwegs und wollte nach rechts in den Otto-Löffler-Weg einbiegen. Als aus diesem ein vorfahrtsberechtigter Pkw herausfuhr, bremste die 50-Jährige stark ab und stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Angehörige kümmerten sich um ihr Fahrrad. (rn)

Nürtingen (ES): In Rohbau eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Baustelle in der Eichendorffstraße sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und sieben Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Rohbau. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem hebelten sie mit brachialer Gewalt zahlreiche Türen auf. Dabei stießen sie auf mehrere Handwerkermaschinen wie Pressbackenkoffer, Dosenbohrer, Netzpressmaschinen, Schlagschrauber oder Akkuflex und Akkupressmaschinen. Mit ihrer Beute machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Wert des Diebesgutes und der hinterlassene Sachschaden werden auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt. Da zum Abtransport der Werkzeuge ein Fahrzeug eingesetzt worden sein dürfte, hofft der Polizeiposten Nürtingen-Rossdorf auf Hinweise von Zeugen. Polizeiposten Nürtingen-Rossdorf, Telefon 07022/41099. (cw)

Köngen (ES): Baucontainer aufgebrochen

In einen Baucontainer in der Adolf-Ehmann-Straße sind Unbekannte in der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, acht Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum brachen die Einbrecher die Türen gewaltsam auf und ließen ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Baumaschinen wie eine Asphaltsäge und mehrere Diamanttrennscheiben mitgehen. Was sonst noch gestohlen wurde und der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Kollision zwischen Motorradfahrerin und Pkw auf B 28

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der B 28 erlitten. Die 26 Jahre alte Frau war gegen 13.50 Uhr auf einer BMW von Rottenburg herkommend in Richtung Ergenzingen unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung der L 361 mit ihrer Maschine aus noch unbekannter Ursache stetig weiter nach links geriet. In der Folge kollidierte sie mit dem Mercedes einer 34-Jährigen, die mit ihrem Wagen auf der Linksabbiegerspur nach Seebronn bereits zum Stehen gekommen war. Nach dem Zusammenstoß wurde das Motorrad nach rechts abgewiesen, die 26-Jährige stürzte zu Boden. Sie musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Ihr Motorrad sowie der Mercedes wurden abgeschleppt. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 13.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 28 zeitweise voll gesperrt werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Mutmaßlicher Exhibitionist gefasst

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Rottenburg gegen einen 70-Jährigen. Ein Passant meldete sich am Montagmittag gegen zwölf Uhr bei der Polizei, nachdem er einen zunächst unbekannten Verdächtigen in der Sprollstraße wohl beim Onanieren in der Öffentlichkeit wahrgenommen hatte. Im Verlauf der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen konnte der 70-Jährige in einer nahegelegenen Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (jp)

