Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Betrug

Stadthagen (ots)

(bae)Am 03.03.2023 wurde durch einen 47-jährigen Stadthäger folgender Sachverhalt angezeigt. Er habe eine Zahlungsaufforderung der Santander Bank über einen Rechnungskauf in Höhe von 22,54 Euro erhalten. Dieser soll bei einem Elektronikmarkt erfolgt sein. Der Stadthagener gab an, keinen Kauf dem Unternehmen getätigt zu haben, weiterhin sei er auch gar kein Kunde der Santander Bank. Recherchen ergaben, dass es sich bei der Santander Bank um ein Unternehmen handelt, welches von vielen Onlineshops genutzt wird. Durch den Kunden des Shops wird lediglich "Rechnungskauf" angeklickt, die Rechnung wird über die Santander Bank abgewickelt. Daher ist davon auszugehen, dass der Kauf bei dem Elektronikmarkt durch den unbekannten Täter mit den Personalien des Stadthägers getätigt wurde. Durch die Polizei in Stadthagen wurde eine Anzeige wegen missbräuchlicher Benutzung seiner Daten angelegt.

