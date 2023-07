Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen - Balingen (ZAK)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach zwei Einbruchsdelikten am frühen Dienstagmorgen (25.07.2023) im Stadtgebiet von Balingen konnten zwei Tatverdächtige noch im Rahmen der polizeilichen Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Gegen 4.25 Uhr wurde die Bewohnerin eines Wohngebäudes in Balingen auf einen Unbekannten aufmerksam, der sich Zutritt zum Haus verschafft hatte und dort offensichtlich nach Wertgegenständen suchte. Als der Einbrecher die Frau bemerkte, flüchtete er. Im Zuge der sofort nach dem Notruf eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnten durch eine Streifenwagenbesatzung am Bahnhof in Balingen zwei 19 und 29 Jahre alte Tatverdächtige angetroffen werden. In unmittelbarer Nähe fanden und beschlagnahmten die Beamten eine Tasche mit einem Laptop sowie mehreren Handys. Die Gegenstände wurden nach derzeitigem Kenntnisstand aus dem genannten Wohnhaus entwendet.

Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Sie sollen nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Einer der beiden Tatverdächtigen ist bereits wegen Diebstahlstaten in Erscheinung getreten.

Aufgrund den derzeit vorliegenden Ermittlungsergebnissen wird den beiden Beschuldigten ebenfalls zur Last gelegt, für einen Einbruchsversuch in eine weitere Wohnung in Balingen gegen 2.30 Uhr verantwortlich zu sein. Dort war versucht worden, über ein geöffnetes Fenster in die Räume zu gelangen. Als der Bewohner auf eine Person am Fenster aufmerksam geworden war, war diese geflüchtet. Die polizeiliche Fahndung in diesem Fall war zunächst erfolglos verlaufen.

Die Ermittlungen einer auf die Bekämpfung der schweren Einbruchskriminalität spezialisierten Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen dauern an. Dabei wird insbesondere geprüft, ob das Duo noch für weitere Taten in Betracht kommt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell