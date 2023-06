Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Alljährlicher Bockhorner Oldtimer-Markt

Bockhorn (ots)

Vom 09.06.2023 bis 11.06.2023 fand bei sommerlichem Wetter und Temperaturen der Bockhorner Oldtimer-Markt statt. Zu der schon traditionellen und in Fachkreisen weit bekannten Veranstaltung erschienen ca. 30.000 Besucher sowie Aussteller mit diversen historischen Fahrzeugen aus dem gesamten Bundesgebiet sowie dem europäischen Ausland.

Aufgrund der hohen Anzahl an Besuchern/Ausstellern kam es zu den Stoßzeiten der An- und Abreise zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Form von Staus und stockendem Verkehr, vor allem an den zur Veranstaltung führenden Einfahrtstraße Oldenburger Weg, Südstraße sowie Friedrichsfelder Straße. Trotz der zum Teil erheblichen Beeinträchtigungen kam es zu keinen Auseinandersetzungen oder Beschwerden bezüglich der Verkehrsverhältnisse und damit einhergehende polizeiliche Verkehrslenkungsmaßnahmen. Obgleich der hohen Besucheranzahl kam es nur zu wenigen strafrechtlich relevanten Sachverhalten, wobei es sich überwiegend um einfache Diebstähle handelte. Lediglich ein Platzverweis musste seitens der Polizeibeamten ausgesprochen werden. Die Akzeptanz gegenüber der Polizei war im Allgemeinen sehr hoch. Am Sonntag kam es aufgrund der durch den Veranstalter gut organisierten An- und Abfahrtswege zu den einzelnen Parkplätzen nur minimal zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

