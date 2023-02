Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer vorgestern, zwischen 11:30 und 12:00 Uhr, einen auf einem Supermarktparkplatz geparkten Pkw eines 73-jährigen aus Dannstadt-Schauernheim. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher können telefonisch unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt gegeben werden.

