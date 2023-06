Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel 09.-11.06.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht

Zetel Am Abend von Freitag, 09.06.2023, gegen 19:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Rewe-Parkplatz in Zetel. Ein etwa 7 bis 9 jähriges Kind auf einem Fahrrad befuhr den Parkplatz und stieß dabei mit dem geparkten Pkw des 22jährigen Zetelers zusammen, sodass an dem Pkw ein Schaden entstanden ist. Das Kind entfernte sich vermutlich aufgrund des Schocks von der Örtlichkeit und konnte nicht mehr angetroffen werden. Personen, die Angaben zu dem Kind oder den Eltern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Bockhorn, Zetel Am Wochenende kam es vermehrt zu kleineren Verkehrsunfällen, welche sich überwiegend auf Parkplätzen von Verbrauchermärkten ereigneten. So auch am Sonnabend, gegen 14:30 Uhr, in Zetel, wobei eine 68jährige aus Horsten mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz einen Bordstein überfuhr und anschließend einen anderen, geparkten Pkw beschädigte. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 68jährige nicht unerheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Brand/Rauchentwicklung

Varel Am Sonnabend, gegen 18:45 Uhr, wurde durch Zeugen eine Rauchentwicklung im sogenannten "Hansagebäude" gemeldet. Durch die Vareler Polizei konnte festgestellt werden, dass im Gebäudeinneren augenscheinlich gezündelt wurde. Durch den Einsatz eines Feuerlöschers sowie der Freiwilligen Feuerwehr Varel konnte ein Brandausbruch und somit ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden. Im Nahbereich wurden unter anderem ein 15- und ein 16jähriger Vareler festgestellt, die Ermittlungen dauern an. Ein Verfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung wurde eingeleitet. Ein großes Lob gilt den meldenden Zeugen, durch welche die Rettungskette schnell in Gang gesetzt und somit wahrscheinlich ein größeres Schadensereignis verhindert werden konnte!

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell