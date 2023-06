Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 09.06. bis 11.06.23

Wilhelmshaven (ots)

Pressebericht des PK Jever vom 09.06. bis 11.06.23

Vollsperrung der Adolf-Ahlers-Straße

Am 10.06.2023, gegen 20:58 Uhr, teilen Anwohner mit, dass sich auf der Fahrbahn in der Adolf-Ahlers-Straße in Jever, zwischen der Normannenstraße und der Eichendorffstraße, eine ungewöhnlich große Absenkung in der Fahrbahn gebildet habe. Durch Beamte des Polizeikommissariats Jever wird zunächst eine notdürftige Sicherung vorgenommen und der Bauhof in Kenntnis gesetzt. Im Verlauf der weiteren Begutachtung durch Mitarbeiter der Stadt Jever stellt sich heraus, dass die Fahrbahn im genannten Bereich, vermutlich aufgrund eines Kanalschadens, unterhöhlt worden ist. Da eine gefahrlose Nutzung der Fahrbahn somit nicht mehr gegeben ist, erfolgt die sofortige Vollsperrung der Adolf-Ahlers-Straße zwischen der Normannenstraße und der Eichendorffstraße. Mit einer Behebung des Schadens ist frühestens am Montag zu rechnen.

Diebstahl eines Pedelec

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird von bislang nicht bekannten Tätern in Sandelermöns ein Pedelec im Zeitwert von 2000 EUR entwendet. Das Zweirad war verschlossen auf dem Gelände des dortigen Dörpfestes abgestellt.

Vorsätzliche Brandstiftung

Ebenfalls im Rahmen des zuvor erwähnten Dörpfestes setzt eine bislang nicht bekannte Person ein Kleinkraftrad in Brand, fährt mit dem brennenden KKR über das Veranstaltungsgelände und lässt dieses schließlich auf dem Gelände abbrennen und liegen. Ebenfalls wird ein Fahrrad mit auf die Brandstätte geworfen (nicht das zuvor entwendete Pedelec). Die hinzugezogene Feuerwehr Cleverns löscht den Brand. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, Tel. 04461/9211-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Am Wochenende ereigneten sich im Revierbereich des PK Jever einige Verkehrsunfälle.

Am Samstag, 13.30 h, fährt eine 62-jährige Pkw-Fahrerin in Sande, von einem Tankstellengelände herunter und hat die Absicht auf die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersieht sie einen auf dem Radweg fahrenden Pedelec-Fahrer, 59 Jahre alt. Dieser bremst sein Zweirad stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzt er und verletzt sich am Bein. Eine zufällig vor Ort aufhältige RTW-Besatzung kümmerte sich um den Verletzten und verbringt ihn in das NWK-Sanderbusch. Ein Sachschaden entsteht nicht.

Auch am Samstag, 16.20 h, befahren zwei Pkw-Fahrer, 23 und 46 Jahre alt, hintereinander in Schortens, OT Grafschaft/Glarum, die L 814/Accumer Str. in Fahrtrichtung Accum. Der Vordermann hält aufgrund querender Kinder vor der in Glarum befindlichen und nicht betriebsbereiten Ampelanlage. Der Nachfolger erkennt die Situation zu spät und fährt auf den Vordermann auf. Durch den Aufprall wurden der geschädigte Fahrzeugführer und seine Beifahrerin leicht verletzt. An beiden Pkw entsteht Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf 7000 EUR geschätzt.

Am Sonntag, 05.13 h, befährt ein 19-jähriger Heranwachsender mit seinem Pkw in Schortens die K 294 in Fahrtrichtung Sande. In einer Linkskurve kommt der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt ca. 80 m neben der Fahrbahn auf dem Grün. Schließlich schleudert der Pkw über einen querenden Einmündungsbereich hinaus auf eine angrenzende Weide. Der Fahrzeugführer verletzt sich leicht. Am Pkw entsteht Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell