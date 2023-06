Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der PI Wilhelmshaven 09.-11.06.2023

Gefährliche Körperverletzung

Bereits am Donnerstagabend wurde ein 64-Jähriger auf dem Parkplatz der Volkshochschule in der Schellingstraße von einem bislang unbekannten Täter verletzt. Der Täter führte einen nicht angeleinten Hund mit sich, woraufhin das Opfer auf die bestehende Leinenpflicht hinwies. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Täter das Opfer mittels Hundeleine und eines teleskopierbaren Schlagstockes angriff. Das Opfer konnte die Angriffe mit den Armen abwehren und wurde leicht verletzt. Der Täter flüchtete. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kellereinbrüche

In der Werftstraße wurden in der Zeit von Mittwoch bis Freitagvormittag zwei Kellerverschläge aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, Tel. 04421-9420.

Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag befuhr ein 21-jähriger Auslieferungsfahrer mit seinem Fahrzeug die Paul-Hug-Straße in westliche Richtung. An der Kreuzung zur Kieler Straße missachtete er die Vorfahrt seines von rechts kommenden 39-jährigen Kollegen, der die Kieler Straße mit seinem Auslieferungsfahrzeug in Richtung Süden befuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge seitlich frontal zusammen, wobei das verursachende Fahrzeug auf die Seite kippte und gegen einen geparkten Pkw geschleudert wurde. Durch die Berufsfeuerwehr konnte der schwer - nicht lebensgefährlich - verletzte 21-Jährige aus dem Fahrzeug gerettet und nach notärztlicher Versorgung dem Krankenhaus zugeführt werden. Der 39-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die unfallbeteiligen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war der Kreuzungsbereich vollgesperrt.

