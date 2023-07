Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Küchenbrand; Einbruch in Firma

Reutlingen (ots)

Küchenbrand in Rommelsbach

Zu einem Brand in der Küche einer Wohnung in der Laupheimer Straße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochmittag gerufen worden. Gegen 13 Uhr wurde der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand gemeldet. Die mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr löschte die Flammen, die offenbar von einem auf dem Herd stehenden Topf auf die Dunstabzugshaube übergegriffen hatten. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Mobiliar und Inventar der Küche beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (rn)

Mössingen (TÜ): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Zeppelinstraße ist ein Unbekannter zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über eine Türe Zutritt zu dem Firmengebäude. In einem Büroraum durchsuchte er die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Verschlossene Behältnisse stemmte er auf. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er derzeitigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute wieder abgezogen sein. Dabei hinterließ er allerdings einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

