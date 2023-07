Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall; Diebstahl; Widerstand

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Kreuzung Salbeiweg/Veilchenweg verletzt worden. Die 19-jährige Radlerin wollte gegen 10.45 Uhr vom Veilchenweg aus nach links in den Salbeiweg einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Vivaro eines 59-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß stürzte die Radlerin zu Boden. Ihr Bein wurde dabei zwischen dem Rad und dem Opel eingeklemmt. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt war, befreite sie. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 3.000 Euro beziffert. (rn)

Filderstadt (ES): Gemüse im großen Stil gestohlen (Zeugenaufruf)

Feldfrüchte und Gemüsekisten im großen Stil haben Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag von Feldern in Bonlanden und Bernhausen gestohlen. Zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, acht Uhr, ließen die Diebe etwa 300 kg Auberginen von einem Acker im Bereich Bühlerfeld mitgehen. Dabei ernteten sie unberechtigter Weise an mehreren hundert Pflanzen jeweils zwei oder drei Früchte. Nach derzeitigem Stand muss von etwa 1.000 Auberginen im Wert von knapp 3.000 Euro ausgegangen werden. Im gleichen Zeitraum wurden im Bereich Bruckenackerhof von landwirtschaftlichen Anhängern entlang der Feldwege etwa 800 zusammengeklappte Gemüsekisten, die zur Ernte am Folgetag bereitgestellt worden waren, gestohlen. In diesem Zusammenhang fiel gegen ein Uhr morgens ein weißer Transporter, möglicherweise ein Mercedes Sprinter ohne Fenster, im Bereich der Felder auf. Da zum Diebstahl und zum Abtransport des Diebesgutes mindestens ein größeres Fahrzeug und mehrere Personen notwendig waren, hofft das Polizeirevier Filderstadt auf Hinweise von Zeugen. Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Baltmannsweiler (ES): Pflasterstein auf Streifenwagen geworfen und Widerstand geleistet

Unter anderem wegen des Verdachts des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Kriminalpolizei Esslingen gegen einen 53-Jährigen, der am frühen Donnerstagmorgen einen Pflasterstein auf einen Streifenwagen geworfen und Widerstand geleistet hat. Der Mann teilte gegen 2.50 Uhr zunächst über Notruf eine Notlage mit, woraufhin die Polizei seine Wohnanschrift anfuhr. Da sich die Notlage nicht bestätigte, wollten die Beamten die Örtlichkeit wieder verlassen. Hiermit offensichtlich nicht einverstanden nahm der 53-Jährige wohl einen Pflasterstein und warf ihn gezielt auf den Streifenwagen. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Aufprall verhindert werden. Im weiteren Verlauf bedrohte der erheblich alkoholisierte Mann die Beamten, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Im Rahmen der darauffolgenden Festnahme verletzten sich sowohl ein 31-jähriger Polizeibeamter als auch der Festgenommene nach derzeitigen Erkenntnissen leicht. Der Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortführen. Der entstandene Sachschaden am Streifenwagen wird auf circa 500 Euro geschätzt. Der 53-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen und sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell