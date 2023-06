Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Einbruch in Laden

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Stenern, Robert-Koch-Ring;

Tatzeit: zwischen 07.06.2023, 21.30 Uhr, und 08.06.2023, 04.50 Uhr;

In ein Geschäft eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt-Stenern. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang in das Gebäude am Robert-Koch-Ring. Ob sie etwas entwendet haben stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell