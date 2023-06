Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Drohung Geldbörse herausgegeben

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Europaplatz;

Tatzeit: 08.06.2023, 03.00 Uhr;

Das Portemonnaie eines Passanten geraubt haben vier Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt. Der Geschädigte war gegen 03.00 Uhr auf der Ravardistraße unterwegs, von der ihm die Tatverdächtigen bis zum Europaplatz folgten. Seinen Angaben zufolge drohten die Personen ihm Prügel an und forderten seine Geldbörse. Im weiteren Verlauf habe einer von ihnen ein Messer gezogen. Daraufhin händigte der Mann das Portemonnaie aus. Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Der Haupttäter war circa 1,80 Meter groß und trug einen gepflegten kurzen Vollbart, die anderen drei Tatverdächtigen waren zwischen 1,75 Meter und 1,90 Meter groß; alle vier unterhielten sich in einer Fremdsprache. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

