Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein Busfahrer am Montag, 28. Februar 2022, von einem Unbekannten in Buer angegriffen und verletzt worden ist, sucht die Polizei nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Wir berichteten hierzu bereits am 01.03.2022, 10.44 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5159202

An der Haltestelle "Buer Rathaus/Kunstmuseum" an der Goldbergstraße stieg der Unbekannte am Montag, 28. Februar 2022, um 22.40 Uhr mit einer Begleiterin in den Bus der Linie 396 zu. Der 48 Jahre alte Busfahrer forderte den Mann auf, ihm seinen Fahrschein vorzuzeigen. Daraufhin beleidigte und bespuckte der Unbekannte den Busfahrer, der die Polizei alarmierte und aus seinem Fahrzeug ausstieg. Dort wurde er von dem Angreifer geschlagen, ehe dieser mit der unbekannten Begleiterin flüchtete.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder und die Beschreibung des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/84409

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell