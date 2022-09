Polizei Mettmann

Sie sind ein Teamplayer? Sie möchten sich für Recht und Ordnung einsetzen und sind auf der Suche nach einem sicheren und gleichzeitig spannenden Arbeitsplatz der nicht nur Beruf, sondern Berufung ist? Dann sind Sie bei der Polizei NRW genau richtig!

Doch wie wird man Polizistin oder Polizist? Welche Voraussetzungen müssen vorliegen und was erwartet einen während des Studiums oder der Ausbildung? All diese Fragen beantwortet unsere Personalwerberin Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann gerne persönlich - und inzwischen auch endlich wieder in Präsenz:

Am Mittwoch, dem 28. September 2022, findet im Dienstgebäude der

- Kreispolizeibehörde Mettmann

- Adalbert-Bach-Platz 1

- Raum 134-135, um 17.00 Uhr

wieder eine "Info-Runde" statt. Interessierte werden gebeten, sich vorab unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de oder telefonisch bei der Personalwerberin Nicole Rehmann unter 02104 / 982-2222 anzumelden. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Und darum geht es:

Die Polizei NRW hält für den nächsten Einstellungstermin zum 01.09.2023 wieder mehr als 2.600 Stellen für das duale Studium bereit. Seit diesem Jahr besteht die Möglichkeit, neben dem Studiengang an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, auch mit mittlerer Reife die Fachhochschulreife im Rahmen eines zweijährigen Bildungsgangs ("Next Level") zu erwerben. Gleichzeitig sichert man sich eine vorbehaltliche Einstellungszusage für die Polizei NRW und damit für das anschließende Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, sofern man den Abschluss erfolgreich absolviert und die beamtenrechtlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllt.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, nicht nur mit einem Meisterbrief oder einer vergleichbaren Qualifikation, sondern auch schon nach Abschluss einer mindestens 2-jährigen Berufsausbildung und einer danach mindestens 3-jährigen Tätigkeit im gelernten Beruf, ein Studium bei der Polizei aufzunehmen.

Die Chancen auf einen Studienplatz bei der Polizei NRW sind, angesichts der weiterhin hohen Einstellungszahlen bei der Polizei in NRW, für jede Bewerberin und jeden Bewerber denkbar gut.

Wie man Polizistin oder Polizist wird, welche Voraussetzungen vorliegen müssen und was einen während des dualen Studiengangs sowie des zweijährigen Bildungsgangs "Next Level" erwartet - all diese Fragen beantwortet unsere Personalwerberin Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann in persönlichen Beratungen und in der INFO-Runde immer wieder sehr gerne.

