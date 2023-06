Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Gegen Baum geprallt - Autofahrerin schwer verletzt

Legden (ots)

Unfallzeit: 07.06.2023, 14.30 Uhr;

Unfallort: Legden, Bundesstraße 474;

Schwere Verletzungen erlitt eine 60-jährige Autofahrerin aus Ahaus am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 474. Sie war gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße von Ahaus kommend in Richtung Legden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und lenkte gegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte über die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer betreuten die Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Diese befreiten die Fahrerin unter Einsatz einer Rettungsschere aus dem Wagen und brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des zerstörten Fahrzeugs. Im Bereich der Unfallstelle war die B 474 für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu Verkehrsstörungen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell