POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Pfefferspray versprüht, Widerstände, Körperverletzung, ausgelöster Rauchmelder, Pkw-Brand

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl-Erpfingen (RT): Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag zwischen 16.15 Uhr und 23.00 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Tannenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln der Haustüre Zutritt zum Gebäude und verließen es vermutlich über die Terrassentüre wieder. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Römerstein (RT): Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitag ist es auf der Landesstraße 252 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 16.45 Uhr fuhr eine 55 -Jährige mit ihrem Pkw VW-Golf von Böhringen in Richtung Donnstetten. Circa 500 Meter nach der Ortsausfahrt von Böhringen bog sie nach links in einen Feldweg ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden 57 -Jährigen mit seinem Motorrad der Marke KTM. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Motorradfahrer kam schließlich zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Zur Fahrbahnreinigung und Beschilderung war die Feuerwehr Römerstein ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt.

Esslingen(ES): Pfefferspray in Gaststätte versprüht

Aus bisher noch ungeklärten Gründen hat ein 38 -jähriger Mann am Samstage um 03.13 Uhr eine Gaststätte in der Olgastraße betreten und Pfefferspray in der Gaststätte versprüht. Hierdurch erlitten insgesamt vier Personen leichte Verletzungen in Form von Augenreizungen und Atembeschwerden. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Der Täter verließ anschließend die Gaststätte wieder, konnte jedoch wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand augenscheinlich unter alkoholischer Beeinflussung. Das Polizeirevier Esslingen hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Esslingen (ES): Mit E-Scooter gestürzt

Am Freitag gegen 21.30 Uhr ist ein 47 -jähriger Fahrer eines E-Scooters aus noch unbekannter Ursache gestürzt. Er befuhr den Neckarradweg zwischen der Eberspächer Straße und der Lilienthalstraße, als er zu Fall kam. Der 47 -Jährige zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht.

Aichtal-Neuenhaus (ES): Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz aus

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Freitagabend gegen 22.40 Uhr zu einem größeren Einsatz im Bereich der Pfalzstraße / Häfnerstraße geführt. Der Integrierten Leitstelle in Esslingen war ein ausgelöster Rauchmelder aus dem dortigen Bereich gemeldet worden, wobei dieser vor Ort zu hören aber zunächst nicht konkret zu lokalisieren war. Nachdem zwei fragliche Wohnungen geöffnet wurden, konnte der Rauchmelder im Schlafzimmer einer Wohnung in der Pfalzstraße festgestellt werden. Dieser hatte offensichtlich aufgrund einer leeren Batterie ausgelöst. Ein tatsächlicher Brand lag nicht vor.

Wendlingen am Neckar (ES): Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, 18.10 Uhr bis Samstag, 00.50 Uhr über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Weinhaldenstraße eingedrungen. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Kriminaltechnik waren zur Spurensicherung im Einsatz.

Neuffen (ES): Nach Beleidigung und Körperverletzung Widerstand geleistet

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 31 -Jähriger nach einem Vorfall am Samstag gegen 03.50 Uhr entgegen. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen beleidigte er zunächst in einer Gaststätte in der Hauptstraße eine 40 -jährige Frau. Als die Frau die Gaststätte verließ, wurde sie von dem 31 -Jährigen gegen einen geparkten Pkw gestoßen, worauf ihr ein 24 -Jähriger zu Hilfe kam. Nach wechselseitigen Beleidigungen zwischen den beiden Männern kam es in der Folge auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Beim Eintreffen der Streife versuchte der 31 -Jährige zu flüchten, konnte jedoch eingeholt werden. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Auf der Fahrt zu Dienststelle beleidigte er die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken.

Wernau (ES): Pkw-Brand

Am Freitag um 19.12 Uhr ist es auf der Köngener Straßen zum Vollbrand eines Pkw gekommen. Der 45 -jährige Fahrer befuhr zunächst die Esslinger Straße mit seinem Pkw Ford Galaxy, als er starken Rauch aus dem Motorraum bemerkte. Kurz nach der Einmündung der Kirchheimer Straße konnte er sein Fahrzeug anhalten und versuchte zunächst zusammen mit einem Verkehrsteilnehmer mit einem privaten Feuerlöscher den Brand einzudämmen, was nicht gelang. Wenig später stand bereits das gesamte Fahrzeug in Vollbrand. Der Feuerwehr Wernau gelang es dann, den Brand zu löschen. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. An dem Ford Galaxy entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro. Als Folge des Brandes trat aus dem Fahrzeug Öl aus, welches über einen nahegelegenen Schachtablauf auch in den Neckar gelangte. Mit Unterstützung der zusätzlich alarmierten Feuerwehren aus Plochingen, Wendlingen und Reichenbach wurden im Anschluss mehrere Ölsperren errichtet, um das ausgetretene Öl im Neckar aufzufangen. Die Fahrbahn wurde durch eine Spezialfirma gereinigt. Vor Ort im Einsatz waren auch Mitarbeiter des Landratsamtes, des Bürgermeisteramtes Wernau und der Straßenmeisterei Kirchheim unter Teck. Die Köngener Straße war während der Dauer der Einsatzmaßnahmen in Fahrtrichtung Köngen bis kurz vor 02.00 Uhr gesperrt.

Tübingen (TÜ): Mit Messer verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 18 -Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Freitagnachmittag am Europaplatz erlitten. Den aktuellen Ermittlungen zufolge ist es dort gegen 15.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18 -Jährigen und einem 20 -Jährigen gekommen. Dabei soll der 20 -Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus, welches er bereits wieder verlassen konnte. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Radfahrer von PKW erfasst

Am Freitagnachmittag ist es an der Kreuzung Hechinger Straße/Eugenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 56 -jährige Lenker eines Ford Mondeo befuhr um 15.20 Uhr die Eugenstraße vom Sternplatz kommend, um nach links in die Hechinger Staße einzubiegen. Hierbei übersah er eine aus Richtung Steinlach ordnungsgemäß entgegenkommende 70 -jährige Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Sie begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Es entstand geringer Sachschaden.

Albstadt (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen und verletzt

Am Freitag um 15.10 Uhr ist es auf der Tulpenstraße auf Höhe des Lichtenbolstadions zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 21 -jährige Fahrer eines Pkw Skoda Fabia befuhr die Verbindungsstraße vom Stich kommend in Richtung Tailfingen und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er gegen die Böschung, welche den Sportplatz abgrenzt. Der 21 -jährige wurde mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Am Skoda Fabia entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Zum Abbinden von Betriebsstoffen war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Hechingen (ZAK): B 27 in Richtung Tübingen nach Unfall voll gesperrt

Am Freitag um 23.52 Uhr ist es auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge die B 27 längere Zeit gesperrt werden musste. Der 58 -jährige Fahrer eines Lkw Sprinter mit angehängtem Anhänger, auf welchem ein Lkw VW LT35 aufgeladen war, befuhr die B 27 zwischen den Anschlußstellen Hechingen -Süd und Hechingen -Mitte. In einer langgezogenen Rechtskurve schaukelte sich das Gespann auf und geriet ins Schleudern. Das Zugfahrzeug kollidierte hierauf frontal mit der rechten Schutzplanke, zeitgleich kippte der mitgeführte Anhänger samt aufgeladenem VW LT auf die Seite. Das Zugfahrzeug wurde nach der Kollision mit der rechten Schutzplanke nach links abgewiesen und blieb, verkeilt zwischen der Mittelschutzplanke und dem mittlerweile querstehenden Anhänger, entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stehen. Die vier Insassen im Zugfahrzeug blieben unverletzt, an den Fahrzeugen und den Schutzplanken entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Bergungsmaßnahmen und anschließenden Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn gestalteten sich sehr aufwendig, weshalb die B 27 in Richtung Tübingen bis um 03.15 Uhr voll gesperrt werden musste. Der Verkehr wurde an der Anschlußstelle Hechingen-Süd ausgeleitet.

Geislingen (ZAK): Nach Körperverletzung Widerstand geleistet

Am Freitag um 20.20 Uhr wurde die Polizei zunächst zu einer Streitigkeit in einem Discounter in der Vorstadtstraße gerufen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet der 34 -jährige Beschuldigte im Kassenbereich mit einem weiteren Kunden in einen verbalen Disput, in dessen Verlauf der 34 -Jährige den Kunden auf den Hinterkopf geschlagen haben soll. Beim Eintreffen der Polizei war der 34 -Jährige gerade im Begriff, auf dem Parkplatz unbefugt die Fahrertür eines dort stehenden Pkw zu öffnen, in welchem sich eine Frau befand. Nachdem er von den Polizeibeamten angesprochen wurde, reagierte er sofort aggressiv und beleidigte diese sofort mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Weiterhin trat er einem Polizeibeamten gegen die Brust. Gegen die anschließende Ingewahrsamnahme leistete er erheblichen Widerstand. Auch auf dem Transport zur Dienststelle versuchte er weiterhin zu treten und beleidigte die Polizeibeamten fortlaufend. Da er unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungsstörungen musste er den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Zwei Polizeibeamte trugen leichte Verletzungen davon, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Der 34 -Jährige sieht mehreren Strafanzeigen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell