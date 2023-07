Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen gesucht

Birkenfeld (ots)

Am Montag, den 17.07.2023, in dem Zeitraum von 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz hinter dem BIG-Center, "Am Bahnhof" in Birkenfeld, eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparktes Fahrzeug wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/991-0 in Verbindung zu setzen.

