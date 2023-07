POL-PDTR: Verirrte Mufflons im Stadtgebiet und berauschte Unfallverursacher - Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Schweich (ots) - Am Samstag, den 15.07.2023, in dem Zeitraum von 10:20 Uhr bis 12:30 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Schweich eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter blauer VW Polo wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Unfallverursacher ist flüchtig. An dem VW Polo entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, ...

