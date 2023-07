Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Schweich (ots)

Am Samstag, den 15.07.2023, in dem Zeitraum von 10:20 Uhr bis 12:30 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Schweich eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter blauer VW Polo wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Unfallverursacher ist flüchtig. An dem VW Polo entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

