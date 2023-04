Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Bad Hönningen / Rheinbrohl (ots)

Im Zeitraum 27.-28.04.2023 kam es in Bad Hönningen oder Rheinbrohl zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein geparkter PKW wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Es konnten rote Fremdlackanhaftungen festgestellt werden, die von dem Verursacher stammen. Der Verkehrsunfall dürfte sich auf einem Parkplatz in der Sprudelstraße in Bad Hönningen oder in der Hauptstraße in Rheinbrohl ereignet haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Linz entgegen.

