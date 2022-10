Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Exhibitionist am Flugfeld

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr entblößte sich ein 37-Jähriger Mann im Bereich eines Spielplatzes am Flugfeld gegenüber einer 40-Jahre alten Frau und manipulierte hierbei kurzzeitig an seinem Geschlechtsteil. Anschließend drehte sich der Mann in Richtung eines dortigen Spielplatzes, der aufgrund des guten Wetters stark besucht war, zog seine Hose wieder nach oben und entfernte sich von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, insbesondere mögliche Besucher/innen des Spielplatzes, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Tel. 0800 1100225 in Verbindung zu setzen.

