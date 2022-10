POL-LB: Sindelfingen: Fahrfehler hat drei Leichtverletzte zur Folge

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag, in der Zeit zwischen 06:20 Uhr und 14:30 Uhr, gelangte bisher unbekannter Täter auf bisher unbekannte Art und Weise in eine Tiefgarage in der Straße Im Hafer und entwendete das verschlossene lilafarbene E-Bike der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid 120 Race, im Wert von mehreren Tausend Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ...

