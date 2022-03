Polizei Köln

POL-K: 220320-3-K Silberner SUV Lexus in Lindenthal gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19./20 März) sollen Unbekannte einen an der Landgrafenstraße in Köln-Lindenthal geparkten Pkw Lexus RX eines 66 Jahre alten Köln-Besuchers gestohlen haben. Laut Zeugenangaben soll der silberfarbene SUV mit dem amtlichen Kennzeichen WTL - AH 111 auf der Parkfläche vor dem Mehrfamilienhaus letztmals gegen 22 Uhr gesehen worden sein. Am heutigen Morgen gegen 8 Uhr bemerkte der Halter das Fehlen des hochpreisigen Fahrzeugs und erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Kriminalkommissariat 74 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenangaben unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln.@polizei.nrw.de . (cg/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell