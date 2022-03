POL-HH: 220302-1. Überfall auf Seniorin in Hamburg-Wandsbek - eine Zuführung

Polizei Hamburg

Tatzeit: 01.03.2022, 15:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Wandsbek, Wandsbeker Marktstraße

Nach einem Überfall auf eine Seniorin am Wandsbeker Markt haben Zeugen den mutmaßlichen Täter durch ihr beherztes Eingreifen dingfest gemacht und den alarmierten Polizeibeamten übergeben. Er wurde einem Haftrichter zugeführt.

Eine 80-Jährige hatte gestern Nachmittag an einem außenliegenden Geldautomaten Bargeld abgehoben. Als sie es verstaute, bedrängte sie ein Mann und versuchte, ihr das Geld zu entreißen. Die Seniorin konnte den Tatverdächtigen im weiteren Verlauf erfolgreich abwehren. Anschließend verschnürte sie ihre Tasche mitsamt dem Bargeld auf dem Gepäckträger ihres Fahrrads und setze ihren Weg damit fort. Als die 80-Jährige kurz darauf an einer roten Ampel warten musste, näherte der Mann sich ihr erneut, riss die Tasche der Frau von ihrem Gepäckträger und flüchtete. Durch lautes Rufen der unverletzt gebliebenen Geschädigten wurden drei Zeugen auf das Geschehen aufmerksam. Sie verfolgten den mutmaßlichen Räuber und konnten ihn schließlich unweit des Tatorts stellen und trotz Gegenwehr bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung festhalten. Die Beamten des Polizeikommissariats 37 (PK 37) nahmen den 25-jährigen Afghanen vorläufig fest. Bei seiner späteren Durchsuchung an der Wache fanden sie in seiner Unterhose das mutmaßlich geraubte Bargeld und stellten es sicher. Bei der Absuche des Fluchtwegs fanden die Beamten zudem die Tasche der 80-Jährigen und ihr bargeldloses Portemonnaie auf.

Beamte des für die Region Wandsbek zuständigen Raubdezernats (LKA 154) übernahmen die weiteren Ermittlungen. Sie führten den 25-Jährigen, der in der Vergangenheit schon mehrere Freiheitsstrafen aufgrund von Eigentumsdelikten verbüßt hat, einem Haftrichter zu.

Die Ermittlungen dauern an.

