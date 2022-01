Polizei Braunschweig

POL-BS: Mann belästigt Frauen im Siegfriedviertel

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Siegfriedviertel,

26.01.2022

In den letzten Tagen wurden drei Frauen im Siegfriedviertel angesprochen und belästigt.

Der Polizei wurden drei Vorfälle mitgeteilt, in denen Frauen im Siegfriedviertel von einem Mann belästigt wurden. Der Mann hatte Frauen angesprochen und war ihnen in zwei Fällen bis an die Wohnungstür gefolgt.

Durch intensive Ermittlungen konnte die Polizei einen Tatverdächtigen feststellen. Es handelte sich um einen 26-Jährigen aus dem Landkreis Helmstedt. Die Polizei ermittelt aktuell wegen Beleidigung, Nötigung und Hausfriedensbruch.

Mit dem 26-Jährigen wurde eine Gefährderansprache durchgeführt. Zusätzlich hat die Polizei die Präsenzstreifen im Siegfriedviertel deutlich erhöht.

Sollten Sie dennoch angesprochen und belästigt werden, rufen Sie sofort die 110. Personen, die möglicherweise auch belästigt wurden, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Nord zu melden (0531/476-3315).

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell