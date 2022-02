Polizei Hamburg

POL-HH: 220228-2. Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden in Hamburg - Rahlstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 27.02.2022, 15:50 Uhr

Unfallort: Hamburg-Rahlstedt, Hauke-Haien-Weg

Bei einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden wurden gestern Nachmittag ein Autofahrer und dessen Beifahrerin leicht verletzt. Polizeibeamte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 77-jährige Fahrer eines Renault Modus den Hauke-Haien-Weg aus Richtung Am Hegen kommend in Richtung Kittelweg. Nachdem der Fahrer eine Rechtskurve im Hauke-Haien-Weg passiert hatte, verlor er offenbar die Kontrolle über den Pkw. Er lenkte den Renault, ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren, anschließend nach links, überquerte den Gehweg, kollidierte mit einem Metallpfosten und durchbrach eine Schranke, überquerte ein Parkplatzgelände, kollidierte mit einem dort geparkten Opel Astra und kam an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses der Kielkoppelstraße zum Stehen.

Der Fahrer und dessen Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Der erheblich beschädigte Renault war nicht mehr fahrbereit. Die Schranke und der Metallpfosten wurden durch die Kollision zerstört. Am Opel Astra sowie an der Hauswand entstand leichter Sachschaden.

Die Ermittler prüfen, ob möglicherweise körperliche Mängel beim Fahrer zu dem Unfall geführt haben könnten. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Verkehrsdirektion Ost (VD 32) geführt und dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell