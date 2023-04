POL-PDNR: Wohnmobil verliert Heckscheibe bei der Fahrt

Neustadt/Wied (ots) - Im Zeitraum 28.04.2023 / 16:00 Uhr und 29.04.2023 / 00:30 Uhr kam es in der Dreischläger Straße in Neustadt/Wied, Ortsteil Fernthal, zu einer Sachbeschädigung an zwei abgestellten Pkw. In einem Fall wurden dem Fahrzeug Kratzer auf der Motorhaube beigebracht und im Anderen wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu ...

mehr