Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Unfall mit Linienbus endet glimpflich - Mehrere Leichtverletzte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Königswinter (ots)

Bei dem Zusammenprall von einem Gabelstapler und einem Linienbus wurden in Königswinter - Oberpleis mehrere Menschen leicht verletzt. Der Löschzug Uthweiler der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter sicherte die Unfallstelle und leistete Aufräumarbeiten.

Am Freitagnachmittag ist es gegen 14:20 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Gabelstapler und einem Linienbus gekommen. Der Gabelstapler befand sich auf der Siegburger Straße vor einem Betriebsgelände, als es bei einem Abbiegevorgang zum Zusammenprall kam. Der Linienbus, unterwegs in Richtung Oberpleis Ortszentrum, war mit 10 Fahrgästen besetzt. Bei dem Zusammenprall mit der Gabel des Flurförderfahrzeuges wurde der Bus erheblich beschädigt. Durch splitterndes Glas wurden mehrere Menschen verletzt. Notrufe bei der Rettungsleitstelle sorgten schnell für eine erste Übersicht der Lage. Die Türen des Busses konnten geöffnet werden. Alle Fahrgäste hatten den Bus zeitnah eigenständig verlassen können. Der Rettungsdienst der Stadt Königswinter rückte mit zwei Rettungswagen aus. Der Löschzug Uthweiler wurde zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten einige Fahrgäste die Einsatzstelle bereits verlassen. Einzelne Leichtverletzte wollten nach einer Sichtung durch Notfallsanitäter eigenständig einen Hausarzt aufsuchen. Zwei Damen aus dem Bus und der Fahrer des Gabelstaplers wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der Arbeiter wurde in ein Krankenhaus transportiert. Nach umfangreicher Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Fahrbahn von der Feuerwehr gereinigt. Insgesamt wurden fünf leicht verletzte Personen registriert. Die Siegburger Straße zwischen Oberpleis und Wahlfeld ist aktuell während der Einsatzmaßnahmen gesperrt. Zum Unfallhergang verweisen wir an die Polizei Bonn.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell