FW Königswinter: Vollsperrung der Autobahn A 3 nach Verkehrsunfall

Königswinter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 3 wurden am frühen Freitagmorgen drei Personen zum Teil schwer verletzt. Zur Bergung der Unfallfahrzeuge blieb die Autobahn für eine Stunde voll gesperrt. Der Löschzug Ittenbach der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter unterstütze den Rettungsdienst.

Zwischen dem Parkplatz Logebachtal und der Anschlussstelle Bad Honnef Linz hatte es gegen 06:45 Uhr einen Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gegeben. Ein Golf schleuderte dabei an die linke Leitplanke. Die Insassin wurde dabei schwer verletzt. Ein beteiligter BMW aus Belgien konnte am Seitenstreifen anhalten. Der Fahrer wurde leicht, die Beifahrerin schwer verletzt. Zwei kleine Kinder blieben unverletzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde die Autobahn in Richtung Frankfurt gesperrt. Feuerwehrkräfte unterstützen den Rettungsdienst bei der Betreuung und Versorgung von Verletzten. Nachgefordert wurden zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Durch die Feuerwehr wurde ein Fahrzeug von der Fahrbahn entfernt. Trotzdem konnte die Vollsperrung erst nach rund einer Stunde durch die Polizei aufgehoben werden. Es bildete sich ein sehr langer Stau. Im Einsatz waren der Löschzug Ittenbach der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter und drei Rettungswagen, sowie eine Notärztin. Die Autobahnpolizei Köln hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

