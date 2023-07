Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit verletzten Motorradfahrern auf der B41

Birkenfeld (ots)

am 14.7.23 ereignete sich gegen 11:48 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern und einem PKW auf der B41 Hoppstädten-Weiersbach in Fahrtrichtung Birkenfeld. Mutmaßlich touchierte ein Motorradfahrer beim Ausscheren auf die Überholspur seitlich einen sich im Überholvorgang befindenden PKW im zweispurigen Bereich der B41, wodurch der Motorradfahrer ins Schleudern und letztlich zu Fall kam. Infolgedessen musste ein weiterer Motorradfahrer stark bremsen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte ebenfalls. Beide Fahrer der Krafträder wurden durch den Sturz verletzt, erlitten jedoch glücklicherweise nur oberflächliche Blessuren. Am PKW sowie an den Motorrädern entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen dauern an.

