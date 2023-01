Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat mit Böllern gesprengt

Apolda (ots)

In der Nacht vom 31.12.2022 zum 01.01.2023 haben Unbekannte versucht einen Zigarettenautomaten in der Hugo-Michel-Straße in Apolda zu sprengen. Hierfür wurde Pyrotechnik in den Ausgabeschacht des Automaten gesteckt und entzündet. Die Explosion hat den Zigarettenautomaten stark beschädigt, aber nicht geöffnet. Innerhalb der letzten Woche ist dies bereits der vierte Zigarettenautomat im Apoldaer Umland, welcher durch Unbekannte gesprengt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell