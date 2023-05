Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230517 - 0583 Frankfurt-Dornbusch: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen beobachteten gestern (16. Mai 2023) gegen 23:05 Uhr zwei Pkw, einen BMW und einen VW Golf, die mit überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander auf der Eschersheimer Landstraße unterwegs waren. Die beiden Wagen fuhren dabei aus Richtung Miquelallee kommend in Richtung Hügelstraße.

In Höhe des Kreuzungsbereiches zum Marbachweg verlor der 26-jährige Fahrer die Beherrschung über seinen BMW, kam nach links von der Fahrbahn ab, kam gegen die Bordsteinkante, überfuhr eine Lichtzeichenanlage und stieß gegen einen dort geparkten Mazda.

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen Mercedes geschoben. Der BMW drehte sich weiter und prallte ca. 30 Meter entfernt gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge, einen VW Polo und einen Mercedes.

Unterdessen stellte der 31-jährige Fahrer des VW Golf seinen Wagen in Höhe der Eschersheimer Landstraße 264 ab.

Der Fahrer des BMW klagte über Schmerzen im Brustbereich, ein Rettungswagen wurde verständigt. Gemäß Zeugenaussagen soll noch ein Beifahrer aus dem BMW ausgestiegen und sich entfernt haben. Dieser habe an der Stirn geblutet. Eine entsprechende Absuche blieb erfolglos. Bei dem 31-jährigen VW-Fahrer ergab sich noch der Verdacht des Führens von Kraftfahrzeugen unter Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Zudem besteht der Verdacht, dass die beiden Kraftfahrzeugführer ein illegales Fahrzeugrennen durchführten. Von beiden Fahrern wurden die Führerscheine sichergestellt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 140.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell