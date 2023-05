Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230517 - 0582 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Handydiebstahl - Zeuge greift beherzt ein

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Abend (16. Mai 2023) ereignete sich in der Taunusstraße ein Taschendiebstahl. Durch das Eingreifen eines Zeugen konnte der Täter festgenommen werden.

Gegen 21:45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann einem anderen Mann die Hand schüttelte. Bei dieser Gelegenheit entwendete der erste Mann unbemerkt das Mobiltelefon des 33-jährigen Geschädigten aus dessen Hosentasche.

Der Dieb übergab das gestohlene Handy sogleich an eine weitere Person in seiner Nähe. Allerdings ließ der aufmerksame Zeuge sich nicht davon abhalten, sofort zu handeln. Er ging auf den Empfänger des gestohlenen Handys und sprach diesen an.

Anschließend begann der Zeuge den Tatverdächtigen zu verfolgen und setzte währenddessen einen Notruf an die Polizei ab. Der Dieb bemerkte die Verfolgung und versuchte, den Zeugen abzuschütteln, indem er mit Gegenständen nach ihm warf. Der Zeuge verletzte sich dabei leicht, blieb aber unbeeindruckt und verfolgte ihn weiter. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Langfinger schließlich festnehmen. Das gestohlene Handy wurde dank des aufmerksamen 33-jährigen Zeugen seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Der 28-jährige Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

