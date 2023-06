Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Unfall mit Radfahrerin gesucht

Neuenhaus (ots)

Am 19. Juni, kam es gegen 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Geh- und Radweg in der Veldhausener Straße, in Neuenhaus. Dabei kam eine 58-jährige Radfahrerin zu Fall, nachdem sie beabsichtigt hatte, an einer Personengruppe vorbeizufahren und mit einer 50-jährigen Fußgängerin zusammenstieß. Die 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim, unter 05943 92000, zu melden.

