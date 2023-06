POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Twist (ots) - Am Samstagabend zwischen 19.15 Uhr und 20.30 Uhr kam es in der Straße "Alt-Rühlertwist" in Twist zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer: 05931-949-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

