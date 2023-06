POL-EL: Werlte - Schwerer Unfall auf der L 62 mit zwei verletzten Personen

Haren (ots) - Am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr kam es in der Hermann-Gröninger-Straße in Haren zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 570 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer: 05932-72100 zu melden. Rückfragen ...

