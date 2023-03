Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehr Sicherheit auf den Straßen - Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren mit der Polizei Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Pedelecs sind von den Straßen im Kreis Gütersloh nicht mehr wegzudenken. Gerade bei Seniorinnen und Senioren ist das Pedelec ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Fahrräder mit elektrischer Unterstützung ermöglichen auch bis ins hohe Alter Mobilität im Straßenverkehr. Leider sind die Zahlen der verunglückten Radfahrenden im Kreis Gütersloh unverändert zu hoch. Statistisch gesehen verunfallten Radfahrende im Kreis Gütersloh 2022 alle 12 Stunden. Im Jahr 2022 erlitten 142 Seniorinnen und Senioren bei Fahrrad- oder Pedelec-Unfällen Verletzungen. Drei starben. Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben gemeinsam mit den Volkshochschulen Reckenberg-Ems, Gütersloh und Ravensberg ein Pedelec-Training entwickelt, welches sich insbesondere an Seniorinnen und Senioren richtet. In einem theoretischen und einem praktischen Teil sollen Seniorinnen und Senioren mehr Sicherheit auf ihren Pedelecs erlangen. Ein Unfall mit einem Pedelec kann schwerste Folgen haben. Unabhängig davon, wer diesen verursacht hat. Wichtig ist, die Leistungsfähigkeit der Räder richtig einschätzen zu können und sicher in der Handhabung zu sein. Zudem wird in den Trainings das Risikobewusstsein gestärkt. "Der Kreis Gütersloh bietet viele tolle Möglichkeiten, Pedelec zu fahren. Sicher auf ihnen unterwegs zu sein, ist ein wesentliches Element zur Unfallfallvorbeugung. Mit der Teilnahme an dem Präventionsangebot investiert man Zeit in seine eigene Sicherheit.", unterstützt Landrat Sven-Georg Adenauer das Kursangebot der Volkshochschulen und der Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh. Die Anmeldung erfolgt über die jeweilige Volkshochschule.

Derzeit ist es geplant an folgenden Terminen ein Training durchzuführen:

Halle, Volkshochschule Ravensberg

- 18.03.23 in Steinhagen - 04.04.23 in Borgholzhausen - 05.04.23 in Halle - 03.05.23 in Versmold - 06.05.23 in Werther

Volkshochschule Gütersloh

- 24.03.23 in Gütersloh - 21.04.23 in Gütersloh - 05.05.23 in Gütersloh

Rheda-Wiedenbrück, Volkshochschule Reckenberg Ems - 10.05. in Wiedenbrück

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell