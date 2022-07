Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfall im Kreisverkehr

Ein 50 Jahre alter KIA-Fahrer fuhr am Donnerstag kurz vor 15:30 Uhr von der Stuttgarter Straße in den Kreisverkehr Kahlaer-Platz ein und übersah hierbei eine 44-jährige Pedelec-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Diese stürzte nach der Kollision mit dem Pkw und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Backnang: Exhibitionistische Handlung

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr ging ein bislang unbekannter Mann auf eine 17-jährige Jugendliche an einem Lebensmitteldiscounter in der Oberen Walke zu. Dabei hatte er seine Hose heruntergelassen und sein Glied entblößt. Die 17-Jährige rannte davon, woraufhin der Mann sich abwendete und seine Hose hochzog. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Fellbach: Pkw ins Schleudern geraten

Am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann in seinem Mercedes die B14 in Richtung Stuttgart kurz nach dem Kappelbergtunnel soll er nach Zeugenangaben von einem BMW rechts überholt worden sein. Anschließend wechselte der BMW vor dem 37-Jährigen auf den linken Fahrstreifen und schnitt diesen dabei. Der 37-Jährige musste dadurch stark abbremsen und verlor bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes. Er prallte gegen die Mittelleitplanke, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. Das Polizeirevier Fellbach sucht unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

